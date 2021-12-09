Поздравление в редакцию газеты «Советский Сахалин» пришло от председателя Правительства Сахалинской области Алексея Белика

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Поздравляю Вас и в Вашем лице коллектив старейшей островной газеты «Советский Сахалин» с заслуженной наградой!

Диплом II степени в номинации «Акция года» Всероссийского конкурса журналистского мастерства «Золотой гонг — 2021» — яркое подтверждение талантов и профессионализма творческого коллектива печатного издания.

Символично, что в преддверии 75-летия Сахалинской области успех газете принес проект «Воспетые острова», посвященный песням о Сахалине и Курилах, их авторам и исполнителям. Серия материалов стала трогательным признанием в любви к малой родине, затронула потаенные струны в душах читателей, в том числе и представителей взыскательного жюри.

Желаю журналистам «Советского Сахалина» и впредь оставаться мастерами слова, объективно и интересно рассказывать о самых актуальных событиях в жизни страны и островного региона. Уверен, впереди еще немало профессиональных наград, запоминающихся публикаций и выдающихся проектов!

С заслуженной наградой, «Советский Сахалин»!

Председатель Правительства Сахалинской области А. В. Белик.