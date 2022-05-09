Поздравление Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

Уважаемые дальневосточники, жители арктического региона!

Дорогие ветераны!

9 мая – особая дата, праздник, объединивший в себе радость Победы и боль потерь, символ отваги, мужества, несгибаемой воли советского народа. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной крови защитил нашу страну и весь мир от фашизма, отстоял право на жизнь и мирное небо для будущих поколений, вел ожесточенную борьбу с неприятелем на фронте или трудился в тылу.

Жители Дальнего Востока и Арктики участвовали в важнейших сражениях Великой Отечественной войны, в рядах Советской Армии бились за Москву и Сталинград, Севастополь и Мурманск, прорывались в блокадный Ленинград, противостояли японскому милитаризму на территории Китая, защищали воздушные, морские и сухопутные рубежи нашей Родины.

Сегодня в ряде стран память о страшных годах войны и героическом подвиге советского народа планомерно уничтожается, нацизм, притеснения мирных граждан, бесчеловечность и жестокость появляются вновь, возводятся в ранг добродетели. Мы должны оставаться на стороне правды, отстаивать справедливость и нести память об исторических событиях через века.

В непростые времена наш народ всегда объединялся и мужественно преодолевал любые препятствия. Уверен, что и теперь вместе мы со всем справимся!

Поздравляю с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне! Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!