Поздравление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с Днем строителя

Будущее человека всегда связано со словом «строительство». Мы строим дома для семей, предприятия, на которых будут работать люди, строим дороги, школы, больницы и детские сады, дома культуры и стадионы – все то, что создает условия для жизни человека.

Профессию строителя выбирают те, кто не боится трудностей, готов работать под открытым небом в жару и холод, снег и дождь. Это люди, мыслящие масштабно, умеющие воплощать самые амбициозные архитектурные замыслы в жизнь, приходящие на пустую землю и создающие на ней города.

В 2013 году Президент Россий Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом России на весь XXI век. Как бы ни старались недружественные страны приостановить развитие России, наша страна будет продолжать развиваться, а значит, мы будем строить.

Поздравляю всех строителей Дальнего Востока с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых креативных идей и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе на благо Родины!

Юрий Трутнев.