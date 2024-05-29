Поздравляем «Сэ корё синмун» с юбилеем!

1 июня исполняется 75 лет «Сэ корё синмун» – единственной в России общественно-политической газете, выходящей на корейском языке.

Все эти годы коллектив редакции с честью выполнял свою главную миссию – помогал сохранять национальную идентичность выходцам из Кореи, которые по воле судьбы оказались вдали от исторической родины.

Газета реализовала множество ярких, масштабных проектов, в том числе международного уровня. Журналисты газеты не раз становились лауреатами областного конкурса им. А. П. Чехова, в котором определяют лучшие журналистские работы года. Газета участвовала в международных профессиональных выставках, в 2007 г. была отмечена знаком отличия «Золотой фонд прессы», а пять представителей редакции получили именные дипломы этого знака отличия.

Название издания в переводе на русский означает «Новая корейская газета», и это очень точно отражает его суть. Газета «Сэ корё синмун» по-прежнему открыта для всего нового, успешно адаптируется к стремительным переменам в сфере медиа.

От всего журналистского сообщества поздравляем коллектив редакции с юбилеем! Желаем новых творческих достижений, успехов во всех начинаниях, благополучия и праздничного настроения!

Президиум Сахалинского областного отделения Союза журналистов России.