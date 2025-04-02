Поздравляем!

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» указом Президента России награждён заслуженный художник РФ, почётный гражданин Сахалинской области и почётный житель Южно-Сахалинска скульптор Владимир Чеботарёв. В этом году он отмечает два юбилея – 80-летие и 50-летие творческой деятельности.

Звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» присвоено известному историку и краеведу, автору многих книг, участнику поисковых экспедиций Игорю Самарину.

Заслуженными артистами Сахалинской области признаны артистка драмы международного Чехов-центра Наталья Красилова, актриса областного театра кукол Евгения Тодика, а также создатель и художественный руководитель группы «Джаз Тайм», сотрудник областной филармонии Владимир Киндинов.

Награды отличившимся вручил губернатор области Валерий Лимаренко.