Поздравляю от всей души!

Дорогие сахалинцы и курильчане!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники вызывают особые чувства: радости и счастья, ожидания чуда и добра. И мы всегда стремимся разделить их со своими близкими и родными людьми, подарить им тепло и внимание, вспомнить все хорошее и настроиться на позитивные перемены.

Они обязательно будут в жизни каждого из нас и всей Сахалинской области. Вместе мы уже многое для этого сделали.

В 2021 году мы построили рекордные объемы жилья, открыли новые авиамаршруты, повысили доступность медицинской помощи, заложили основу для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, создания новых производств. И мы продолжим работать над тем, чтобы островная экономика развивалась, а главное – чтобы наш регион становился еще более комфортным местом для жизни.

Хочу пожелать всем нам удачи. Пусть предстоящий год будет щедрым на успехи и достижения, на светлые и счастливые моменты, на добрые новости. Крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.