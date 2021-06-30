Пожар в Охинском районе оставил без жилья 9 семей

В селе Москальво Охинского района сегодня ранним утром загорелся двухэтажный жилой дом 54 по улице Советской. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 11-50 пожар был полностью ликвидирован, огнем уничтожено 200 квадратных метров крыши этой каменной двухэтажки. В тушении пожара принимали участие сотрудники 9-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы и огнеборцы отдельного поста села Некрасовка, в общей сложности 16 человек. В их распоряжении было 3 автоцистерны.

Пожарные эвакуировали из горящего дома 6 человек, в том числе двух несовершеннолетних. На место ЧП выезжала глава района Елена Касьянова.

Обошлось без пострадавших.

По информации регионального правительства, пострадавшим оказана помощь. Пять семей обеспечили жильем, еще четыре решили жилищный вопрос самостоятельно.

Принято решение о выделении из муниципального бюджета материальной помощи из расчета 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Причину пожара выяснят инспекторы госпожнадзора. Специалисты районной администрации определяют объем предстоящего ремонта. Уже сейчас можно уверенно говорить, что требуются восстановление кровли и замена внутридомовых электрических сетей.

Николай ПИТЕРСКИЙ.