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Пожарные спасли попавшего под снежную лавину человека

В частном секторе села Быков Долинского района большая снежная масса  погребла под собой человека.

Очевидцы сообщили о ЧП в пожарно-спасательную часть № 24 с. Быков Долинского пожарно-спасательного отряда.

Через полчаса раскопок спасатели обнаружили пострадавшего и вытащили его из-под завала. Мужчина был без видимых повреждений, но на грани потери сознания от кислородного голодания, сообщила пресс-служба областного агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Так как машина скорой медицинской помощи не могла проехать через снежные заносы, на помощь на личном снегоходе прибыла свободная от несения службы диспетчер пожарной части Н. Новикова. Она и доставила односельчанина до кареты скорой помощи. Далее его перевезли в Долинскую ЦРБ. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Денис ЦУКСОВ.

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