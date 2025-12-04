Пожарные Тымовского района восстановили мотоцикл и передали его в зону СВО

Работники пожарно-спасательной части № 44 села Арги-Паги с сентября этого года в свободное от работы время занимались восстановлением мотоцикла «Урал». Он был передан коллегой, пожарным отдельного поста ПСЧ № 43 села Чир-Унвд Олегом Ефимовым.

Все необходимые для ремонта детали начальник пожарно-спасательной части Сергей Жданкин и водитель Денис Метальников приобретали на свои деньги. Им потребовалось чуть меньше трёх месяцев, чтобы привести мотоцикл в рабочее состояние.

Отремонтированное и готовое к работе в сложных полевых условиях транспортное средство отправлено в зону СВО для бойцов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады. Подобная техника незаменима для доставки личного состава и небольших грузов в труднодоступные места.

Это уже второй мотоцикл, восстановленный и переданный пожарными для выполнения боевых задач.

Узнав о волонтёрской работе огнеборцев, житель села Арги-Паги Кирилл Глущенко решил присоединиться к односельчанам и передал на нужды СВО квадрокоптер, сообщили в Пожарно-спасательной службе Сахалинской области.