Пожарный Юрий Вакуленко создал на Сахалине два музея

В Углегорском районе при обходе чердаков и подвалов инспектору госпожнадзора попадалось немало брошенных вещей. Среди них были и интересные находки времён Карафуто. Так собиралась коллекция будущего районного музея. Юрий создавал его с единомышленниками, возглавив общественный совет.

Раритеты я увидел в 1992-м. Тогда мы встретились по службе, но сблизило нас краеведение. Не только в Углегорске, но и в его окрестностях коллега открыл мне свою «японскую Атлантиду» – старые дома, остатки храмов и таинственных бетонных сооружений…

В Иркутском пожарно-техническом училище Юрий Вакуленко выделялся среди курсантов физической подготовкой, выправкой, и после года учёбы юношу командировали в столицу. Здесь во время летних Игр 1980-го он охранял общественный порядок на олимпийских объектах.

На остров молодой специалист вернулся с красным дипломом. Обслуживал Лесогорск (ныне с. Лесогорское), Бошняково и родной посёлок Тельновский.

Заниматься приходилось не только профилактикой. Летом 1989-го в посёлке Ударный среди ночи заполыхали сараи. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на восьмиквартирный дом, угрожая ещё двум жилым зданиям. Тушение пожара возглавил старший лейтенант Вакуленко. Его грамотные действия не дали огню захватить соседние строения.

Более десяти лет Юрий прослужил в этом районе. Здесь женился, родились Лена и Денис.

Заочно отучился в Высшей инженерной пожарно-технической школе. А затем офицера перевели на Шикотан начальником инспекции. Уезжая на Курилы, Юрий подарил большую часть своей коллекции музею.

В селе Крабозаводское в ночь с 4 на 5 октября 1994-го случилось разрушительное землетрясение. Из строя вышли электроснабжение и связь, разорвало тепловые сети и водоводы, пострадало дорожное полотно. Эвакуировав родных и убедившись, что аварийный дом покинули соседи, капитан Вакуленко оперативно обследовал устоявшие производственные объекты, школу, больницу и военный городок. Общался с сельчанами, чтобы не допустить паники и пожаров: почти все печные трубы попадали, и жители стихийно разводили на улицах костры.

В середине 1990-х семья вернулась на Сахалин. Майор Вакуленко стал начальником пожарной части в Синегорске.

Здесь раскрылся его потенциал и как краеведа-воспитателя. Опыт общения с детьми был (в Углегорске он занимался с дружиной юных пожарных). При школе с учителем Валентиной Миненко они организовали историко-этнографический клуб «Наследие». Педагог-общественник радовался, когда с ребятами открывал музей и издавал прекрасную книгу о Синегорске («Синегорск – Каваками: возвращение в ХХ век». 2003 год), совершал путешествия не только по Сахалину, но и на Монерон, в Японию. Родные поддерживали Юрия и не раз участвовали в дальних походах.

Зелёный, с чистым воздухом Синегорск вдохновлял краеведа на персональные фотовыставки, публикации в газетах и научных сборниках. А ещё он создал театральную студию «Успех», с детьми ставил пьесы. Приобщил школьников к фотосъёмке. Работы ребят выставлялись и в областном центре.

Не забывал Юрий и о родном посёлке Тельновский. Ему и землякам посвятил одну из книг («Тельновск и его окрестности». 2015). Старался приезжать сюда каждый год. Любил побродить по берегу под шум прибоя…

Однажды Юру спросили о любимом слове. И он ответил: «Сахалин. И остров этот обожаю, и название его звучит как-то нежно, сладко».

Сергей Федорчук.

P. S.

Странно, но ни в Углегорском, ни в Синегорском музеях нет даже портрета их создателя, а во время экскурсий по залам не звучит его имя…