Позывной «Батюшка», или На войне ближе к Богу

Сахалинский священник более полугода прослужил на СВО. Иеромонах Даниил (Захаров) впервые побывал на Донбассе с гуманитарной миссией в январе 2023 года. С собой настоятель подворья Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря (с. Красногорск) взял частицу мощей святого покровителя наших военнослужащих адмирала Ушакова. По его мнению, соприкосновение с этой святыней и совместная молитва имеют большое значение для наших воинов.

– Ещё раз убедился в великодушии наших людей. Солдаты даже в таких условиях просили помолиться прежде всего не за себя, а за свои семьи и близких, которые ждут их дома, – рассказывает священник.

На Донбассе священник воочию увидел разрушения, которые нанесли украинские войска, и узнал о причинённых ими страданиях местному населению. Тем не менее его воодушевили наши бойцы, собиравшие деньги на восстановление храма, осквернённого запрещённым у нас украинским батальоном «Азов».

Положительное впечатление на батюшку произвели руководитель и студенты Шахтёрского техникума кинематографии.

– Они настолько жизнерадостные, позитивные, энергичные, что у меня после общения с ними не осталось никакого следа тревожности и беспокойства. Встретить в военной обстановке таких людей стало самой большой неожиданностью, – отметил иеромонах.

Коллектив колледжа очень сдружился с сахалинским священником. Отец Даниил организовал сбор пожертвований и на эти средства приобрёл для них каску и бронежилет. До этого они под обстрелами работали без средств защиты. Ещё привёз студентам видеокамеру и сахалинские морепродукты.

Вернувшись на остров, отец Даниил решил пройти курсы тактической медицины, чувствовал, что рано или поздно окажется на фронте. Для него это не просто спецоперация, а смертельная борьба за основы существования нашего государства и народа. Не случайно украинские власти, чтобы противопоставить себя России, переписывали историю в бандеровском духе и боролись против православия. Были случаи на СВО, когда диверсанты ВСУ во время рейдов на нашу территорию маскировались под священников.

Батюшке поступило предложение стать священником добровольческого отряда «Т» («Тени»). Непосредственно в зоне боевых действий он оказался в июле прошлого года. Символично, что опознавательным знаком подразделения стал православный восьмиконечный крест, который наклеивали на технике.

К приезду батюшки вагончик переоборудовали под молельную комнату. Он признаётся, что были критические моменты, когда можно было уповать только на Всевышнего. Поэтому все читали псалтырь.

– Победу дарует Бог. Вмешательство Господа особенно чувствуется, когда бойцы направляют к нему свою молитву. Бог наш генерал, ведущий в бой. Благодаря его помощи воины порой чудом выходили с минимальными потерями из самых сложных ситуаций. Я вообще удивляюсь, что кто-то может переносить такие физические и психические нагрузки без Бога, – отметил отец Даниил.

Священник говорит, что был поражён тем, что в своём добровольческом подразделении не слышал сквернословия. Кроме того, там действует сухой закон, как и в монастыре. За подобные нарушения там предусмотрены дисциплинарные наказания.

На СВО его ждала нежданная встреча. В Красногорске в храм приходил детдомовец Виталий. Попав в тюрьму, он попросил благословить его идти на спецоперацию.

– И вот мне на фронте приходит мысль, что я его завтра увижу. Когда на следующий день приехал воодушевить бывших заключённых перед первым для них боем, слышу: «Батюшка!». Навстречу мне тот самый парень, о котором подумал накануне. Эта встреча меня очень растрогала и произвела большое впечатление на других солдат. Разве это не чудо, которое свидетельствует, что Бог рядом?! – спрашивает отец Даниил.

Бойцы отряда «К» не подвели и достойно выполнили возложенную на них задачу. С уставшими после боя он выезжал на праздничную службу в церковь. После чего они с хоругвями обходили храм.

В той поездке на фронт священнику довелось крестить солдата-добровольца.

– Это человек несгибаемой силы воли и бесстрашия, которую он проявил в экстремальных условиях, – рассказывает отец Даниил. – Он даже, находясь в зоне спецоперации, успевал помимо выполнения своих основных обязанностей проходить онлайн-обучение, преподавать в школе и заниматься спортом. Недаром у него позывной «Физрук». Во время одной пробежки в 20 км от передовой он сбил дрон из автомата.

Отец Даниил хотел повидаться и со своим племянником Никитой, который в это время воевал. Но не удалось. Сейчас, уже получив боевой опыт, он в качестве инструктора готовит молодых солдат.

Когда отец Даниил вернулся на Сахалин, стало известно, что его батальон принял участие в операции «Поток» в Курской области, которая, как считают эксперты, войдёт в учебники истории военного искусства.

– Когда я услышал об этом прорыве, сразу подумал, что без нашего подразделения там не обошлось, потому что считаю его одним из лучших по подготовке и оснащённости, наличию квалифицированных инструкторов и отношению к людям. Здесь товарища никогда не бросят и эвакуируют раненого чего бы это ни стоило, – говорит священник.

В этом батальоне медицинскую службу возглавляет известный военный врач Юрий Евич, который во время поездки на наш остров и пригласил отца Даниила на службу в отряд.

– Большое впечатление на меня произвёл командир батальона – позывной «Маэстро», который воюет по заветам Александра Суворова. Очень эрудированный и верующий профессиональный офицер, – рассказывает отец Даниил. – Замечательно, что на Руси есть такие люди. Он словом так вдохновляет бойцов, как не всегда и у священника получится. Перед операцией «Поток» он просил, чтобы мы с братией монастыря помолились за них накануне исторических событий и тяжёлой битвы. Они и сами всем отрядом обратились к Творцу за поддержкой и причастились.

«Дух на высоте! Подготовились, знаем, умеем, но полагаемся на помощь Божию», – читает послание своих однополчан иеромонах.

По его мнению, к сожалению, народ осознаёт важность и значение духовных ценностей в жизни человека и общества через скорби войны. Если бы люди жили по заповедям Божьим, то им бы не пришлось пройти подобные испытания.

Отец Даниил считает, что порох нужно всегда держать сухим. Поэтому, вернувшись на Сахалин, он восстанавливает своё здоровье, занимается спортом. Купил недостающее снаряжение, которое может ему понадобиться на фронте. Как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Сергей НИКОЛАЕВ.