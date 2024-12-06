Позывной «Культура»: сахалинские артисты дали десятки концертов и спектаклей для бойцов СВО и жителей донецкого Шахтерска

​С начала спецоперации Донецкую область регулярно посещают артисты Сахалинской областной филармонии. Один из последних концертов солисты дали в подшефном Шахтерске в октябре этого года. Артист филармонии, поэт и композитор Георгий Зобов отмечен Орденом Дружбы. Музыкант пишет патриотические песни, с которыми выступает перед воинами и жителями новых территорий.

На апрель нового года запланирована премьера пьесы «Полотняная рубаха», написанная специально для сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова.

В ее основе – военные рассказы Андрея Платонова и поэзия о Донбассе.

В августе этого года прошло знакомство с создателями спектакля – драматургом Ольгой Погодиной-Кузминой, директором «Чехов-центра» Татьяной Корнеевой и художником Кириллом Пискуновым. Гостем встречи была поэтесса и военный корреспондент Анна Долгарева. Среди зрителей присутствовали и участники СВО.

«Чехов-центр» постоянно предоставляет билеты на творческие мероприятия 68-му армейскому корпусу для бойцов спецоперации и семей военных.

Волонтерский штаб островного региона регулярно дает концерты для раненых бойцов, проходящих лечение в госпиталях. В семи районах области в этом году побывала передвижная выставка «Сахалин – Донбасс». Это уникальный проект Музейно-мемориального комплекса «Победа», созданный после командировки сотрудников музея в зону СВО. Благодаря посещению прифронтовых территорий, общению с участниками и ветеранами специальной военной операции им удалось пополнить фонд новыми экспонатами, которые вошли в экспозицию.

​Продолжаются культурные обмены Сахалинской области и новых территорий.

​- В сентябре этого года на Сахалине впервые выступил Молодежный оркестр народных инструментов из Донецка. Гастрольный тур по городам Сахалина состоялся благодаря поддержке Росконцерта и Министерства культуры Российской Федерации. Этот проект стал ярким примером того, как культура может объединять людей, строить мосты дружбы и помогать преодолевать расстояния. Кульминацией гастрольного тура стало подписание соглашения о сотрудничестве между Сахалинской и Донецкой филармониями, – сообщили в Сахалинской областной филармонии.

​На протяжении нескольких лет сотрудничают Сахалинский и Донецкий колледжи искусств, а также Шахтерский колледж кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова.

​- У нас завязалась крепкая дружба с этими учебными заведениями. Их представители уже трижды приезжали на Сахалин. Их цель здесь – познакомиться с организацией учебного процесса в наших колледжах. Также мы оказываем коллегам методическую и творческую помощь. Дважды мы выезжали в Шахтерск, где наши преподаватели проводили творческие встречи. Неоднократно мы выступали на городских праздниках в Шахтерске. В этом году были на 1 июня, в День защиты детей. На концерте присутствовали и мирные жители, и бойцы СВО, – рассказал директор Сахалинского колледжа искусств Андрей Костин.

​Сахалинская область помогает восстанавливать культурные учреждения в подшефном Шахтерске. В этом году при поддержке островного правительства в донецком городе была капитально отремонтирована кровля культурно-досугового объединения, сообщает пресс-служба регионального правительства.