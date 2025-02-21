ПозывнойКультура: отличившихся в ходе СВО сахалинцев отметили государственными наградами

В Южно-Сахалинске состоялся торжественный концерт по случаю награждения государственными наградами военнослужащих 68 армейского корпуса и 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По Указу Президента РФ Владимира Путина островные бойцы, совершившие подвиги в ходе СВО, были отмечены Орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством», «За храбрость» и «За отвагу».

​Участие в церемонии вручения наград принял губернатор Валерий Лимаренко.

​— Этот год Президент России Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Он посвящен всем вам: тем, кто сражается на Донбассе, в Курской области, кто обеспечивает безопасность в тылу, – обратился к военнослужащим губернатор. – Я постоянно выезжаю на Донбасс. Вижу, что наши ребята – лучшие. Бойцы 68 армейского корпуса показывают примеры героизма, продвигаются вперед по линии фронта. Корпус отмечается командованием округа и Министерства обороны России. Мы верим в нашу общую Победу и всеми силами ее приближаем: помогаем всем необходимым фронту и семьям наших защитников, уже сегодня заботимся о мирном будущем ветеранов СВО.

Вы – герои, такие же, как ваши деды и прадеды, отстоявшие Родину в Великой Отечественной войне.

​В числе отмеченных высокими наградами бойцов Максим Клименко, ушедший на фронт добровольцем. Механик-водитель 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в одиночку взял в плен штурмовика ВСУ. Сейчас боец проходит лечение после ранения.

​— Герой – каждый, кто принимает участие в СВО. Думаю, эта награда – наша общая. Я хотел бы ею поделиться еще с некоторыми военнослужащими со своей роты, которые меня направляли и помогали взять в плен штурмовика ВСУ. Молился Богу и работал в сотрудничестве с БПЛА. Получилось врага схватить, обезвредить и взять в плен. Ночь пришлось провести в лесополосе, потому что был атака ВСУ, перебирался с места на место до утра, потом доставил его в командный пункт, – рассказал Максим Клименко. — Поздравляю с наступающим праздником и передаю привет всей нашей бригаде и всем, кто сейчас находится там. Всех героев мы ждем живыми и невредимыми домой!

​Военнослужащие 68 армейского корпуса и 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады также были отмечены грамотами и благодарственными письмами губернатора региона Валерия Лимаренко. Поздравить бойцов пришли представители государственных и общественных организаций, которые оказывают неоценимую помощь и поддержку воинам и их близким. Подарком для защитников стал праздничный концерт с участием сахалинских артистов и творческих коллективов, сообщает пресс-служба регионального правительства.