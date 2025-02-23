ПозывнойКультура: сахалинские  артисты поздравили участников СВО с Днём защитника Отечества

Серия ярких концертов для ветеранов боевых действий в зоне СВО проходит в Сахалинской области. Талантливые артисты островной эстрады выступают в военном госпитале и дарят незабываемые эмоции бойцам, которые проходят лечение и восстановление на острове. Очередной концерт для наших героев стал по-настоящему праздничным: его посвятили Дню защитника Отечества.

Выступления творческих коллективов и сольных исполнителей для участников СВО организует союз деятелей эстрадного искусства области при поддержке регионального отделения «Культурного фронта России», областного штаба волонтёрского движения #МЫВМЕСТЕ, регионального агентства по делам молодёжи и молодёжного ресурсного центра.

Имена артистов, которые вышли на импровизированную сцену военного госпиталя в областном центре, хорошо известны военнослужащим: Катя Счастливая, Анастасия Ширяева, Натали Брамс, Ульяна Орёл, Ярославна Калашникова.

К поздравлениям участников СВО с Днём защитников Отечества присоединились и артисты Сахалинской филармонии — профессиональный скрипач Александр Лопатин и вокалистка Елена Троян. Также перед бойцами выступили девушки из шоу-балета Art Dance Ladies и вокальный шоу-проект «Магнитофон».

Вместе с пациентами госпиталя артистам аплодировали юные патриоты из отделений «Юнармии». Ребята специально приехали в гости к ветеранам СВО, чтобы поздравить их с праздником и вручить подарки — гигиенические наборы, чай, кофе и сладости. Всё это собрали ученики СОШ №1, №4, №14 и №22 Южно-Сахалинска.

Свой вклад внесли также активисты юнармейского сообщества и «Движения Первых», волонтёры Сахалинского молодёжного ресурсного центра и участники областного штаба волонтёрского движения #МЫВМЕСТЕ.

-К 23 февраля мы собрали большую партию подарков для бойцов. Хотим, чтобы в День защитника Отечества и здесь, в стенах госпиталя, у солдат был настоящий праздник», — говорит начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Надежда Сон.