Правила использования газовых баллонов. Нелишнее напоминание

Администрация Южно-Сахалинска просит горожан обратить внимание на правила использования газовых баллонов и первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций.

Баллоны с газом запрещено хранить в частных и многоквартирных домах, а также на балконах и лоджиях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, подвалах и чердачных помещениях. Пустые и заправленные баллоны (за исключением одного объемом не более 5 л, который подключен к газовой плите заводского изготовления) необходимо размещать вне дома, в проветриваемом помещении и только в вертикальном положении. Также емкости стоит защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Согласно требованиям противопожарного режима, газовые баллоны устанавливают только в отдельно стоящем помещении на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание. Кроме того, на постройке необходимо разместить предупреждающий знак «Опасно. Баллоны с газом».

Проверять и ремонтировать газовое оборудование должен только квалифицированный специалист, имеющий лицензию. Заменять газовый баллон нельзя рядом с огнем, включенными электроприборами. Также категорически запрещено проверять герметичность баллонов с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок, свечей).

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, открыть окна и форточки. Промедление может привести к большому скоплению газа в помещении, отравлению людей или пожару. В случае обнаружения утечки необходимо покинуть здание и незамедлительно обратиться в газовую службу по номеру телефона 104 либо в единую службу спасения по тел. 112.

Правила эксплуатации газовых баллонов размещены на сайте администрации города в специальном разделе.