Правильные сахалинские котлеты из разнорыбицы с томатной подливкой

Вообще-то, рецептов рыбных котлет множество, но как показывает практика, именно предлагаемый вариант хорош в тёплый сезон, когда бывает душновато и чересчур плотную пищу душа не принимает.

Для приготовления фарша потребуется одна горбушина и белая рыба, в соотношении примерно фифти-фифти по весу. Можно использовать краснопёрку или мороженый минтай. Рыба освобождается от шкурки, в дело идёт филе без косточек. Его перекручиваем на мясорубке с мелкой решёткой. Следом пропускаем через мясорубку репчатый лук из расчёта 1 крупная луковица на 1 кг фарша. Затем прокручиваем полбуханки белого хлеба, размоченного в молоке, полкилограмма зелёного лука, 2 зубчика чеснока. В полученную смесь разбиваем два яйца. Солим, перчим по вкусу.

Важный момент: других популярных ингредиентов, вроде отварного картофеля или свиного сала, в этом случае не требуется.

Фарш можно поделить на две равные части, одну упаковать и отправить в холодильник для приготовления в перспективе. Из второй формируем аккуратные котлетки и обжариваем их на растительном масле, после чего помещаем в кастрюлю, а в освободившейся сковороде на том же масле готовим подливку.

Для неё используем сильно измельчённые компоненты: репчатый лук, немного моркови, несколько крупных помидоров. Эта масса должна несколько минут потушиться, после чего добавляем в неё столовую ложку томатной пасты, лучше «Краснодарской», пару зубчиков чеснока, солим, перчим по вкусу и доливаем стакан воды.

Сахар добавлять не нужно, подливка должна быть кисловатой. Держим её на огне несколько минут и заливаем ею котлеты в кастрюле. Котлеты должны потомиться на малом огне ещё минут 10. К столу подают с гарниром – отварным молодым картофелем или макаронами. Можно украсить всю композицию в тарелках измельчённой зеленью.

Приятного аппетита!