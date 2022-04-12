Правительство направит более 35 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах.

Михаил Мишустин отметил, что прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», – сказал глава правительства.