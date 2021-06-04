Правительство области и «Газпром» ведут работу по газификации региона

В план на 2021 год включены десятки объектов, в том числе газопроводы-отводы и газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы, которые обеспечат жителей региона экологичным энергоресурсом. Этот вопрос стал одним из ключевых на встрече губернатора Валерия Лимаренко с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Согласно принятой программе обеспечить стопроцентную технически возможную газификацию области планируется в 2025 году. Для нашего региона это очень важная задача. Переход на газ позволит улучшить экологию на островах, а значит и сохранить здоровье людей. Природный газ необходимо доводить до каждого дома, до каждого предприятия на Сахалине и Курилах. Жители островного региона должны дышать чистым воздухом, а не копотью от угля и мазута. Кроме того, газификация даст серьезный экономический эффект. У жителей и предприятий области значительно сократятся расходы на энергопотребление. Развитая газовая инфраструктура также позволит привлечь инвесторов на острова, что даст дополнительный стимул развитию экономики, созданию новых рабочих мест, а значит и повышению благосостояния сахалинцев и курильчан, – прокомментировал Валерий Лимаренко.

Стороны отметили, что в этом году будет введена вторая очередь газопровода «Восточный», что позволит обеспечить газом южную часть областного центра. Также в этом году планируется завершить строительно-монтажные работы по ГРС «Корсаков», которая обеспечит голубым топливом Корсаковский район, первым потребителем станет новая газовая котельная.

Кроме того, стороны обсудили вопросы строительства социальных объектов, реализуемых совместно с ПАО «Газпром».

Также в ходе встречи рассмотрены перспективы создания и развития в регионе водородного кластера.

Напомним, с 2022 года на территории региона планируется реализовать эксперимент по углеродному регулированию. Для достижения углеродной нейтральности рассматривается вопрос производства и применения водорода. Учитывая запасы природного газа и уникальное географическое расположение региона (близость к потребителям АТР) производство водорода в объеме 30 тысяч тонн в год планируется разместить на территории Сахалинской области. Объем инвестиций в проект предварительно оценивается свыше 15 миллиардов рублей.