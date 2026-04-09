Правительство области контролирует ход ликвидации последствий непогоды на Северных Курилах

8 апреля остров Парамушир оказался под воздействием непогоды. Скорость порывов ветра достигала 58 метров в секунду. В результате были повалены несколько опор линий электропередачи. Часть города Северо-Курильска осталась без света. От ветра пострадало покрытие кровель 9 многоквартирных домов. При этом конструктив крыш устоял.

В Северо-Курильске на острове Парамушир восстановительные работы идут полным ходом.

— Мы контролируем ход ликвидации последствий стихии. В настоящее время мобилизованы все силы и средства. Три бригады электриков оперативно устраняют повреждения на линиях электропередачи. Планируется, что уже к вечеру 9 апреля свет будет во всем городе. Если возникнет необходимость, мы окажем муниципалитету необходимую помощь за счет регионального резерва, — сказал председатель правительства области Алексей Белик.

Как сообщили в администрации Северо-Курильского муниципального округа, уже в первой половине дня 9 апреля, как только улучшилась погода, было восстановлено электроснабжение важных социальных объектов – школы и детского сада. Ремонтные бригады продолжают работу.

По оперативным данным, электрикам осталось подключить в Северо-Курильске 8 многоквартирных и 6 частных домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.