Правительство России поддержало развитие транспортной инфраструктуры на островах

Губернатор Валерий Лимаренко выступил на совещании по развитию транспортного комплекса в островном регионе, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева и с участием министра транспорта РФ Романа Старовойта.

На совещании обсудили ряд проектов, которые в перспективе лягут в контур нового национального проекта «Эффективная транспортная система». Виталий Савельев высоко оценил динамику развития региона в транспортной сфере.

– Сахалинская область – один из стратегических форпостов России на восточном направлении. Это значимый регион в экономическом и геополитическом плане. Ввод в эксплуатацию новых транспортных объектов формирует дополнительный инвестиционный и промышленный потенциал области. Многие представленные и прорабатываемые проекты актуальны, мы их поддерживаем, – заявил зампредседателя правительства РФ.

Особое внимание уделили вопросам дорожного строительства в регионе – завершению асфальтирования охинской трассы и строительству объездной дороги, которая разгрузит Южно-Сахалинск от автомобильных пробок, улучшит экологическую обстановку, а также ускорит доставку грузов с юга на север острова. Шла речь и о развитии аэропортовой инфраструктуры и морских портов региона.

Роман Старовойт подчеркнул значимость озвученных инициатив и предложил продолжить совместное обсуждение данных тем. Минтранс России придает особое значение развитию транспортного комплекса в регионах, в том числе Дальневосточного федерального округа. Например, в 2024 году в Сахалинскую область за счет мер поддержки по обновлению общественного транспорта по линии ведомства поставили 19 единиц транспорта.

– Мы также обсудили очень важную тему – начало строительства Корсаковского порта. Вместе с министерством транспорта и министерством экономического развития Российской Федерации сверили позиции и идем к совместному решению вопроса в ближайший год, по всем позициям мы получили поддержку и это значимый для нас итог встречи, – сказал Валерий Лимаренко.

Участникам совещания также представили проект научно-практического интенсива «Архипелаг». Он пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине и объединит передовые научные и практические инициативы в области беспилотных систем и проектов в сфере биотеха. Платформа будет способствовать выстраиванию диалога технологических стартапов научного сообщества, бизнеса и органов власти, сообщает пресс-служба регионального правительства.