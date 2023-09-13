Правительство Сахалинской области и Сбербудут вместе добиваться снижения выбросов парниковых газов

Документ, предусматривающий объединение усилий властей островного региона и глобального финансового института в сфере защиты природы и устойчивого развития, подписали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Мероприятие состоялось в рамках VIII Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 10-13 сентября.

Цель соглашения – внедрение в сфере стратегического планирования в регионе принципов устойчивого развития, снижение антропогенного воздействия на климат и окружающую среду, привлечение инвестиций для реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Стороны заинтересованы в развитии информационных технологий и рассматривают возможность использования системы добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, разработанной Сбером, на островных объектах генерации для выпуска «зеленых» сертификатов происхождения электроэнергии.

— Сахалинская область – регион с уникальной природой. При этом на островах ведется добыча нефти и газа, угля, развивается промышленность. Важно сохранить окружающую среду и одновременно обеспечить поступательное развитие экономики, рост качества жизни людей. Поэтому с прошлого года на Сахалине и Курилах проводится пилотный проект по ограничению выбросов парниковых газов. К 2026 году Сахалинская область должна стать углеродно нейтральной территорией. С этой целью мы переводим на газ и электротягу транспорт, увеличиваем количество объектов энергетики, работающих на экологически чистом топливе, использующих возобновляемые источники энергии. В дальнейшем результатами нашего эксперимента смогут воспользоваться и другие регионы России. И мы очень рады, что такой мощный участник мирового финансового рынка как Сбер подключается к работе по охране природы Сахалина и Курил, — сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Банк окажет региону методическую, технологическую и экспертную поддержку и будет содействовать проведению эксперимента по уменьшению углеродного следа.

— Сбер уже не первый год тесно сотрудничает с правительством Сахалинской области в части низкоуглеродной повестки. Регион входит в число общероссийских лидеров по реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению поглощающих мощностей. Мы всегда поддерживали стремление региона развиваться на основе принципов устойчивого развития и будем и дальше помогать в этом. Наша новая система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии позволит ответственному бизнесу выпускать сертификаты происхождения электроэнергиии поможет в решении задач сахалинского эксперимента. Уверен, что вместе мы добьёмся весомых результатов в сфере устойчивого развития, а лучшие практики Сахалинской области будут применяться и в других регионах России, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кроме того, в рамках реализации соглашения запланирована разработка индивидуальных финансовых решений, специальных цифровых продуктов в области устойчивого развития, привлечение целевых инвестиций в низкоуглеродную и возобновляемую генерацию в Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.