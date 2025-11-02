Правительство Сахалинской области направило в Думу проект регионального бюджета на ближайшие три года

Основные параметры документа накануне рассмотрела и утвердила региональная финансовая комиссия. В ее работе под руководством председателя правительства области принимали участие представители органов исполнительной власти и депутатского корпуса.

— Проект бюджета региона формировался в непростых условиях. Мы учли сложную внешнеэкономическую ситуацию, санкционное давление со стороны недружественных стран, — сказал председатель правительства Алексей Белик. — В результате разработан взвешенный и ответственный документ, который основан на актуальных макроэкономических прогнозах. Отмечу, что бюджет, как и прежде, сохраняет свою социальную направленность. На эти цели будет направлена половина всех расходов. Мы не отступаем от своих обязательств перед малообеспеченными, семьями и участниками специальной военной операции. Также в числе важнейших задач — технологическое развитие и инфраструктурные проекты, которые обеспечивают дальнейший рост экономики области и совершенствование социальной сферы.

Расходы регионального бюджета на 2026 год составят 217,6 миллиарда рублей. Как отметила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина, впереди большая и детальная работа.

— Депутатам предстоит изучить 2655 листов документа. Это не просто цифры, но финансовый план жизни нашего региона на ближайшие три года. И его главный приоритет, несмотря на все экономические вызовы, остается неизменным: благополучие сахалинцев и курильчан, — сообщила Ольга Лопатина.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен в профильных комитетах, вынесен на общественные обсуждения с жителями области и пройдет два чтения в областной Думе, сообщила пресс-служба правительства региона.