Правительство создало условия для запуска программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Южная» на Сахалине. Решение позволит создать условия для запуска программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове.

С 2023 по 2036 год на участке площадью 77 га будут построены новые жилые кварталы. Общий объем инвестиций составит более 65 млрд рублей.

Окончательные параметры проектов станут известны после конкурсного отбора компаний-застройщиков, которые получат статус резидентов ТОР.

Появление «дальневосточных кварталов» в Корсакове станет примером новой комфортной городской среды. Ранее аналогичные решения правительства позволили начать реализацию программы в Южно-Сахалинске.

В рамках «дальневосточных кварталов» жилье также планируется построить в Чите, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и других городах ДФО.