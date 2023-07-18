Правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л. Запрет может вступить в силу уже в начале августа. Об этом пишет газета Yomiuri. По данным газеты, такое решение может быть принято в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины.

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