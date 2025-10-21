Правоохранители сорвали планы наркодельцов

Сотрудники управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли противоправную деятельность двух жителей региона 1989 и 2007 г.р., причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Оба гражданина, действуя независимо друг от друга, организовали каналы поставки запрещенных веществ через систему почтовых отправлений.

Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленники задержаны при получении посылок, в которых наркотики были сокрыты в деталях бытовой техники и предметах бытового назначения.

Обнаружены масло каннабиса в особо крупном размере и гашиш в крупном размере. Задержанные планировали организовать сбыт наркотических средств на территории Сахалинской области.

По данным фактам следственным отделом управления ФСБ России по Сахалинской области возбуждены уголовные дела. В отношении гражданина 1989 г.р. – по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Гражданину 2007 г.р. инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).