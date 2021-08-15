Праворульные авто на Дальнем Востоке в законе

Дальневосточники смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. — Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения. То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение правительством будет принято», — цитирует пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.