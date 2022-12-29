Праздничная афиша в Южно-Сахалинске

Городской парк, центр досуга «Теремок» (Коммунистический проспект, 2).
29 и 30 декабря
Все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом и его внучкой на их даче. Они будут принимать поздравления, дарить подарки с 18.00 до 20.00.
Вход свободный. Запись не требуется.
Городской парк, главная сцена (площадка бывшего картодрома).
Театрализованный концерт к празднованию Рождества Христова.
7 января
Выступит всеми любимый ансамбль современной народной песни «Русский терем». Любой желающий сможет принять участие в различных конкурсах, погадать на год грядущий или суженого и узнать про рождественские традиции.
Начало в 13.00.
Вход свободный.
Дом культуры «Родина» (Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83).
30 декабря
Гала-концерт общегородского творческого проекта «Культурная столица».
Начало в 12.00.
Вход свободный.
Выставочный зал детской художественной школы Южно-Сахалинска (ул. Вокзальная, 5а).
23 декабря – 15 января
Выставка «Новогодний калейдоскоп». На ней представлены декоративные композиции, живописные работы, елочные украшения и другие творческие работы учащихся. В период работы выставки действует прямое голосование, каждый гость выставки сможет отметить понравившуюся работу. По итогу зрительского голосования будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». На выставке красочно оформлены фотозоны. Вход свободный.
Сахалинский театр кукол (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28а).
«Девочка и кит». Новогодняя премьера удивительной истории для детей и взрослых.
29 декабря в 11.00 и 12.30,
30 декабря в 11.00,
2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11.00, 12.30 и 14.00.
«По щучьему велению». Сказка-скоморошина о волшебной щуке и деревенском пареньке Емеле и о его добром сердце.
29 декабря в 11.00 и 13.30,
30 декабря в 11.00,
2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11.00 и 13.30.