Праздничная афиша в Южно-Сахалинске

Городской парк, центр досуга «Теремок» (Коммунистический проспект, 2).

29 и 30 декабря

Все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом и его внучкой на их даче. Они будут принимать поздравления, дарить подарки с 18.00 до 20.00.

Вход свободный. Запись не требуется.

Городской парк, главная сцена (площадка бывшего картодрома).

Театрализованный концерт к празднованию Рождества Христова.

7 января

Выступит всеми любимый ансамбль современной народной песни «Русский терем». Любой желающий сможет принять участие в различных конкурсах, погадать на год грядущий или суженого и узнать про рождественские традиции.

Начало в 13.00.

Вход свободный.

Дом культуры «Родина» (Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83).

30 декабря

Гала-концерт общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Начало в 12.00.

Вход свободный.

Выставочный зал детской художественной школы Южно-Сахалинска (ул. Вокзальная, 5а).

23 декабря – 15 января

Выставка «Новогодний калейдоскоп». На ней представлены декоративные композиции, живописные работы, елочные украшения и другие творческие работы учащихся. В период работы выставки действует прямое голосование, каждый гость выставки сможет отметить понравившуюся работу. По итогу зрительского голосования будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». На выставке красочно оформлены фотозоны. Вход свободный.

Сахалинский театр кукол (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28а).

«Девочка и кит». Новогодняя премьера удивительной истории для детей и взрослых.

29 декабря в 11.00 и 12.30,

30 декабря в 11.00,

2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11.00, 12.30 и 14.00.

«По щучьему велению». Сказка-скоморошина о волшебной щуке и деревенском пареньке Емеле и о его добром сердце.

29 декабря в 11.00 и 13.30,

30 декабря в 11.00,

2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11.00 и 13.30.