Праздничная программа: Южно-Сахалинск готовится отметить 143-летие

Уже завтра, 13 сентября, горожан ждет масштабная и разнообразная программа, которая развернется на основных праздничных площадках: территория парка имени Гагарина, стадион «Космос», набережная реки Рогатки и площадь перед парком «Россия – моя история».

Музыкальная программа

Стадион «Космос»:

11:30-13:30 – Открытие праздника: выступления детских коллективов, танцевальный флешмоб, плац-дефиле Сахалинского детского духового оркестра «БраVo».

18:00-20:30 – Вечерний концерт «На волне 143.ФМ».

Набережная Рогатки:

18:00-19:00 – Концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра.

19:00-20:00 – Концерт рок-группы «Перекресток».

Озеро «Верхнее»:

20:00-22:00 – Шоу-программа «Круг семьи» (инструментальный ансамбль «Квинтет Четырех», дуэт «Видеоигры», Иван Радьков и др.).

Гастрономия

Площадь перед парком «Россия – моя история»:

10:00–13:00 – Фестиваль «Остров-Рыба».

Концертная площадка в парке им. Гагарина:

10:00–11:00 – Семейный завтрак «Ладушки-Оладушки».

12:00–15:00 – Фестиваль национальной кухни

Поляна за волейбольной площадкой:

14:00 – «Семейный пикник культур».

Спорт и движение (Парк Гагарина)

Аллея Сакуры:

09:30-10:00 – «Танцарядка» под популярные хиты.

Теннисные корты:

11:00-15:00 – XII Открытый кубок мэра по теннису.

Роллерная площадка:

11:00-16:00 – Фестиваль спорта «Спортивный Южный!».

Шатёр за озером:

12:00-19:00 – Фестиваль по брейк-дансу «Один из всех».

Мероприятия для всей семьи (Парк Гагарина)

Визит-центр:

11:00-20:30 – Площадка «Медскан Сахалин» (бесплатный медицинский скрининг для всех- желающих)

Территория кафе «Мама Кофе»:

11:00-17:00 – Фестиваль мастер-классов «Город мастеров».

Территория новых аттракционов:

11:00-13:00 – Детский фестиваль «Город профессий».

Искусство и культура (Парк Гагарина)

Набережная р. Рогатка:

10:30-13:00 – III Городской фестиваль «Царь-Букет».

11:00-15:00 – Арт-пирс «Мой город на воде».

Территория большого фонтана:

11:00-20:30 – Территория креативного искусства «В движении».

Танцплощадка:

13:00-19:00 – Фестиваль хореографического искусства «Танцующий Южный!».

Время и место проведения может быть изменено. Актуальную информацию мы будем сообщать заранее в официальном канале: https://t.me/ysakhalinsk/50747?single