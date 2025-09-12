Праздничная программа: Южно-Сахалинск готовится отметить 143-летие

Уже завтра, 13 сентября, горожан ждет масштабная и разнообразная программа, которая развернется на основных праздничных площадках: территория парка имени Гагарина, стадион «Космос», набережная реки Рогатки и площадь перед парком «Россия – моя история».
Музыкальная программа
Стадион «Космос»:
- 11:30-13:30 – Открытие праздника: выступления детских коллективов, танцевальный флешмоб, плац-дефиле Сахалинского детского духового оркестра «БраVo».
- 18:00-20:30 – Вечерний концерт «На волне 143.ФМ».
Набережная Рогатки:
- 18:00-19:00 – Концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра.
- 19:00-20:00 – Концерт рок-группы «Перекресток».
Озеро «Верхнее»:
- 20:00-22:00 – Шоу-программа «Круг семьи» (инструментальный ансамбль «Квинтет Четырех», дуэт «Видеоигры», Иван Радьков и др.).
Гастрономия
Площадь перед парком «Россия – моя история»:
- 10:00–13:00 – Фестиваль «Остров-Рыба».
Концертная площадка в парке им. Гагарина:
- 10:00–11:00 – Семейный завтрак «Ладушки-Оладушки».
- 12:00–15:00 – Фестиваль национальной кухни
Поляна за волейбольной площадкой:
- 14:00 – «Семейный пикник культур».
Спорт и движение (Парк Гагарина)
Аллея Сакуры:
- 09:30-10:00 – «Танцарядка» под популярные хиты.
Теннисные корты:
- 11:00-15:00 – XII Открытый кубок мэра по теннису.
Роллерная площадка:
- 11:00-16:00 – Фестиваль спорта «Спортивный Южный!».
Шатёр за озером:
- 12:00-19:00 – Фестиваль по брейк-дансу «Один из всех».
Мероприятия для всей семьи (Парк Гагарина)
Визит-центр:
- 11:00-20:30 – Площадка «Медскан Сахалин» (бесплатный медицинский скрининг для всех- желающих)
Территория кафе «Мама Кофе»:
- 11:00-17:00 – Фестиваль мастер-классов «Город мастеров».
Территория новых аттракционов:
- 11:00-13:00 – Детский фестиваль «Город профессий».
Искусство и культура (Парк Гагарина)
Набережная р. Рогатка:
- 10:30-13:00 – III Городской фестиваль «Царь-Букет».
- 11:00-15:00 – Арт-пирс «Мой город на воде».
Территория большого фонтана:
- 11:00-20:30 – Территория креативного искусства «В движении».
Танцплощадка:
- 13:00-19:00 – Фестиваль хореографического искусства «Танцующий Южный!».
Время и место проведения может быть изменено. Актуальную информацию мы будем сообщать заранее в официальном канале: https://t.me/ysakhalinsk/50747?single