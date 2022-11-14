Праздничная витрина

Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о своевременном украшении объектов к Новому году.

К 1 декабря интерьеры, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений объектов потребительского рынка, а также прилегающие к ним территории должны быть украшены на новогоднюю тематику.

Департамент продовольственных ресурсов администрации Южно-Сахалинска напоминает, что одним из ключевых аспектов городских правил благоустройства является праздничное оформление. За месяц до новогодних и рождественских праздников собственникам или пользователям объектов потребительского рынка нужно украсить их с использованием тематической символики.

Обязательному праздничному оформлению подлежат витрины первых общественных этажей, входных зон, вывесок и фасадов объектов потребительского рынка (торговли, общественного питания и бытового обслуживания, автозаправочные станции). Оформление зданий, сооружений – за счет собственных средств владельцев.

Отдельно стоящие конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от полотна проезжей части и не менее 3 м от транспортных перекрестков. Крупные объемно-декоративные конструкции высотой 15 м и более, установленные в зонах пешеходной активности, не должны препятствовать свободному движению пешеходов и для обеспечения безопасности должны быть установлены на основание высотой не менее 2 м или иметь круговое ограждение, высота которого должна быть не менее 1,5 м.

Арт-объекты, флаги, арки и перегородки устанавливаются при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2,25 м, на расстоянии от дорожных знаков и светофоров – не менее 25 м.

Расстояние от автомобильных дорог должно быть не менее 3 м, расстояние от зданий, строений, сооружений – не менее 20 м. Праздничное оформление должно быть безопасно в эксплуатации, а также благоприятно восприниматься визуально как в светлое, так и в темное время суток.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит предпринимателей, которые ежегодно вносят вклад в создание праздничного оформления города, приводя витрины, фасады, информационные конструкции в соответствие с существующими требованиями.