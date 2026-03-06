Пятница, 6 марта, 2026
«Праздничный» циклон не отменяется, но не так страшен чёрт, как его малюют

Иллюстрация сгенерирована нейросетью ГигаЧат.

В региональном управлении гидрометеослужбы «Советскому Сахалину» рассказали об особенностях гигантской атмосферной воронки, приблизившейся к югу острова перед праздничными выходными.

Циклон не очень глубокий и довольно «скоростной». Он пришёл из Японского моря со стороны Хоккайдо. Несёт с собой изрядное количество осадков, ветер с сильными порывами. С вечера 7 марта погода на юге острова ухудшится, ночью стихия предстанет во всей своей «красе», а днем 8 марта циклон, постепенно теряя свою силу, сместится севернее, затем покинет наши широты. Ни в Южно-Сахалинске, ни в Долинском районе ничего чрезвычайного не ожидается. Основной удар стихии примут на себя районы, приближенные к восточному побережью. Здесь ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, ухудшение видимости до полукилометра и менее. При этом порывы ветра на побережье могут достигать 25 — 30 метров в секунду.

Учитывая, что за все время прохождения циклона температурный фон будет держаться ночью у планки минус 4, днём плюс 1, ожидаются гололедные явления. В горных районах будет лавиноопасно.

9 марта по югу острова местами возможен небольшой снег, в рабочий день 10 марта погода наладится.

Семён РЕЧКИН.

