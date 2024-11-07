Праздник для всех – работа для редакции

Демонстрация трудящихся областного центра в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции. На главной трибуне руководители обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и города. Среди них – член бюро обкома КПСС редактор газеты «Советский Сахалин» Василий Ильич Парамошкин. На трибунах пониже по обеим сторонам основной – руководители управлений облисполкома, крупных производственных объединений и строительных трестов. Здесь же заместители редактора и ответственный секретарь «Советского Сахалина» – все по специальным пропускам.

Рядом с трибунами-приставками стоят приглашённые, включая корреспондентов газеты, – также по спецпропускам.

По площади нескончаемым потоком идут колонны демонстрантов. Со знамёнами, транспарантами, портретами руководителей страны.

7 ноября – выходной день. Но для редакции являлся рабочим. Часть сотрудников готовила завтрашний номер в здании на ул. Дзержинского, 34, где тогда располагались все СМИ. Часть журналистов собирала материал для праздничного репортажа на площади, фотокорреспонденты Валерий Токарский и Борис Кречетов старались сделать выигрышные кадры.

День был морозный, ветреный. Кто замерзал без движения у трибун, бежал в автобус, который притулился за углом улиц Ленина и К. Маркса. Там можно было согреться чайком, а при желании и коньячком.

После завершения демонстрации журналисты собрались в редакции. Писали и сдавали тексты в набор, проявляли и печатали фотографии. Когда всё в основном было готово, Василий Ильич Парамошкин обошёл сотрудников, поздравил с праздником и удалился на обед с руководством области.

Оставшиеся ещё какое-то время обсуждали перипетии демонстрации, играли в шахматы, намечали планы.

К вечеру в редакции осталась только дежурная группа – заместители редактора и ответственного секретаря, выпускающий, смена корректоров, дежурный корреспондент – «свежая голова» – он последним читал готовую к печати газету, искал ошибки на полосах.

Ещё с редакцией сидел цензор – сотрудник областного управления по охране государственных тайн в печати. Он тоже читал гранки и ставил на них штампы «Разрешено к печати», если никаких секретов не разглашалось. Бывало, что-то находил и требовал удалить. Без подписи цензора газету не имели права отправлять в печать.

Уходила дежурная группа с работы уже ночью. Дело в том, что необходимо было дать подробный отчёт ТАСС с московского военного парада и демонстрации трудящихся столицы, с речами руководителей. И хотя ТАСС присылал отчёт заранее, на публикацию накладывался запрет до особого распоряжения (эмбарго). После торжеств в Москве зачастую на отчёт поступали многочисленные поправки. Их вносили в тексты. Затем эмбарго снималось.

Потом за дело брались полиграфисты. Печатали тираж газеты (в 1960 – 1970-е годы он превышал рубеж в 100 тыс. экземпляров, газета выходила шесть раз в неделю) два-три часа. Утром 8 ноября 1977 г. свежий номер с подробными отчётами о торжествах в Москве, Южно-Сахалинске и районах области с многочисленными фотографиями под общей шапкой «Дело Октября живёт и побеждает!» был уже в газетных киосках и разносился почтальонами по домам подписчиков.