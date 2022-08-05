Праздник для всех. В Тымовском районе прошли XVI региональные конноспортивные соревнования «Золотая подкова Сахалина»

Быстрота, умение, азарт и красота

Здесь собрались 22 участника из 8 городских округов: из Холмска, Поронайска, Углегорска и других ближних и дальних мест. Пока спортсмены готовились к выезду, зрители осматривали ярмарку с изделиями местных мастеров. А заодно угощались выпечкой и сладостями в импровизированных торговых точках.

Гостей и участников «Золотой подковы Сахалина» приветствовал первый заместитель губернатора Сергей Байдаков. Он пожелал спорт­сменам азарта, настойчивости и удачи, а многочисленным гостям по-настоящему праздничного зрелища. Торжественно подняли флаг соревнований, традиционно ударили в колокол. И началось конноспортивное действо, вобравшее в себя быстроту, умение, азарт и прочие достоинства зрелищного вида спорта.

Сначала был экстерьер. Для судей это внешний вид лошади, ее умение ходить под уздечкой и четко выполнять команды наездника. Да и порода лошади для судей отнюдь не последний пункт в оценке ее спортивных качеств.

Вот на площадке очередной рысак гнедой масти (на ипподроме их было большинство). Хорошо выступает, грациозно. А в следующую минуту выясняется, что рысак может двигаться еще и боком. В конном спорте такое упражнение называется ранверс, не каждая лошадь может выполнить его легко и красиво.

В экстерьере победил Александр Белов из Южно-Сахалинска на жеребце Крей-Эвт.

— А что за порода? Араб? Может быть, англичанин? — интересуются зрители.

— Это помесь сразу нескольких пород. От одной породы мой жеребец взял выносливость и силу, от другой — высокую скорость бега. А грациозность движений — это уже моя выучка, — отвечает победитель.

Конкур — значит, прыгай

Соревнования по конкуру выглядели достаточно скромно. Широтные препятствия, проще говоря, канавы рыть не стали, ограничились четырьмя барьерами усложненной формы, но относительно небольшой высоты. Впрочем, лошадям и такая пре­града — серьезное препятствие. Перепрыгивать-то барьер приходится с седоком на спине. Попробуй-ка с таким довеском рекорд поставить!

Кстати, в конном спорте существуют определенные ограничения. По современным стандартам вес участника соревнований должен быть не более 63 кг. Причем жокей взвешивается в полной экипировке да еще седло в руках держит.

Стоит заметить, что среди участников соревнований было немало девушек. В конкуре, кстати, победила на своей Грации представительница прекрасного пола — Полина Лихачева из Южно-Сахалинска.

Это сладкое слово — «победа»!

Однако главные силы и умения всадники и лошади приберегли для наиболее зрелищной дисциплины — дерби на дистанции 1400 метров. Соревновались в два этапа. Пришедшие первыми и вторыми получили возможность участвовать в главном соревновании — дерби на приз губернатора в 200 тысяч рублей. А занявшие третьи и четвертые места боролись за приз тымовского мэра. Там приз был скромней — 116 тысяч.

Драматичным было начало основного заезда: под одним из участников взбрыкнула лошадь, и наездник не удержался в седле. По существующим правилам жокея сняли с дистанции.

А на последней сотне метров зрители могли наблюдать, как пытался вырваться вперед наездник из Холмска Мавланбек Хасанов. Не удалось. Не помог и стимул в виде хлыста, которым наездник подбадривал свою лошадь.

В итоге приз губернатора у наездницы Юлии Шурыгиной из Анивы.

— Если сразу со старта пойти вперед, то лошадь просто не добежит до конца, у нее не хватит сил. Пришлось отрабатывать стратегию: сначала придерживать свою Модмери, идти в компании, а уже потом, когда у лошади еще оставались силы, выпустить вперед, и там уже она сделала свою работу, — поделилась секретом своей победы Юлия Шурыгина.

Не менее напряженной была борьба за приз мэра. Достался он Ангелине Анацкой из Южно-Сахалинска.

И еще один штрих. Соревнования в Кировском прошли под явным знаком близкого дождя. Однако природа пощадила людей и коней: небеса разверзлись уже под занавес мероприятия. Так что победителям пришлось получать медали и призы под дождем. Впрочем, капризы природы на восторг победителей не повлияли.

Игорь КАЛИНИН.

Кстати

На Сахалине впервые скачки на ипподроме вблизи села Кировское (Тымовский район) состоялись в июле 2006 года. Они были приурочены к 60-летию Сахалинской области. Первое место тогда завоевали спортсменка из Южно-Сахалинска Олеся Филатова и ее длинногривая Мирабелла. Приз губернатора составил 100 тысяч рублей.

С тех пор ежегодно люди и лошади собираются в Кировском, чтобы посоревноваться в экстерьере, конкуре и дерби. Приезжают за несколько дней до соревнований, чтобы было время привыкнуть к ипподрому, опробовать дистанцию, а заодно и оценить своих соперников.