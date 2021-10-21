Праздник отцов. В островном регионе он придется на 31 октября

Между тем в России День отца отметили в минувшее воскресенье, как и предписано указом президента РФ от 4 октября 2021 года. Островитяне не в числе отстающих, просто они еще руководствуются областным законом от 12 мая 2020-го, по которому полагается чествовать отцов в последнее воскресенье октября.

Однако со следующего года этот праздник, призванный повысить престиж отцовства и социальную роль главы семьи в деле воспитания детей, сахалинцы и курильчане будут отмечать со всей страной. О необходимости такой синхронизации заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Он же выступил с инициативой создания совета отцов Сахалинской области. Такие общественные организации действуют в различных субъектах федерации. Они объединяют в своих рядах неравнодушных, активных, творческих людей для решения самых разных вопросов.

Елизавета Андреева.