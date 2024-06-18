В Южно-Сахалинске открылся V фестиваль театров Дальнего Востока

Фестиваль перешёл на Сахалин по «наследству» из Хабаровска, где с 2019 года успешно проводился в театре юного зрителя. В этот раз он пройдёт на островной площадке с 17 по 30 июня. Для показа на фестивале эксперты отобрали 16 спектаклей. Помимо постановок сцен Дальневосточного федерального округа, будут представлены и крупные российские театры.

На площади перед зданием регионального правительства грандиозным праздником стартовал фестиваль. Несмотря на хмурую погоду, здесь собралось много ценителей сценического творчества.

– Я очень люблю театр. И фестиваль для любителей театрального искусства – яркое событие. Я уверена, что каждый привёз сюда что-то уникальное. Лично увидеть такое замечательно, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Лия Ланшакова.

Открыла череду спектаклей постановка «Рождение человека» режиссёра Марины Брусникиной. Главные роли исполнили народный артист России Евгений Миронов и актриса театра и кино Александра Урсуляк. Вместе с ними выступили камерный состав симфонического оркестра Северо-Запада России под руководством Александры Чопик и ансамбль «Комонь».

– Я большой радостью прилетел в Южно-Сахалинск. И очень надеюсь, что всё пройдёт на высокой ноте, – рассказал Евгений Миронов.

До конца июня на сценах Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова будет жарко. Здесь жители и гости островного региона могут познакомиться с постановками инклюзивного театра «Алгыс» и Государственного академического Русского драматического театра им. А. С. Пушкина из Якутска, Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева из Улан-Удэ, Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. А также с творчеством коллективов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сухума, Владивостока, Петропавловск-Камчатского, Магадана, Хабаровска и, конечно же, Южно-Сахалинска.

А в ожидании начала спектаклей в Чехов-центре, зрители могут посмотреть выставку «Артист. Театр. Остров» в сквере у театра. Здесь фотографы представили снимки местных артистов в образах из репертуарных постановок в известных природных местах Сахалина.

Помимо развлекательной части на фестивале планируются и образовательные программы. Задействовали всех: и актёров, и звуко- и светорежиссёров, и журналистов. В течение двух недель будет разработаны и поставлены четыре эскиза. А журналисты и блогеры культуры создадут интернет-издание, посвящённое фестивалю. В планах сделать портал о театральной жизни всего Дальнего Востока.

– Безусловно, две недели очень мало, чтобы провести полноценное обучение. Но это толчок для совершенствования. Помощь в поиске своей темы и корректирование выбранного пути, – рассказала руководитель образовательный программ фестиваля Ольга Никифорова.

Приобрести билеты и узнать актуальную информацию о спектаклях можно на сайтах фестиваля и Чехов-центра.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Фоторепортаж автора.