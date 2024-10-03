Праздник с чаем и плюшками. В Южно-Сахалинске в эту субботу пройдёт сахалинский агрофестиваль

5 октября с 9.00 до 18.00 в областном центре состоится агрофестиваль «Своё Родное Островное-2024» на новой площадке. Она расположена к юго-востоку от стадиона «Спартак».

На агрофестивале будет представлена продукция от островных сельхозпроизводителей и местных переработчиков. Картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбную продукцию, мёд, изделия ручной работы и многое другое представят сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и граждане. В широком ассортименте будут предложены саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, выращенных дачниками, а также плоды и ягоды.

Чтобы представить свою продукцию на фестивале, необходимо дистанционно зарегистрироваться и получить электронное разрешение. Это удобно, быстро, без похода в министерство.

Помимо ярмарки на фестивальной площади будет развёрнута деловая площадка, где можно будет получить консультации от специалистов федеральных служб – ФГБУ «ГЦАС Сахалинский», СахНИИСХ, Россельхозцентра, Россельхознадзора по вопросам сельскохозяйственного производства, повышения плодородия почв, семеноводства картофеля (характеристики новых сортов), защиты растений от болезней и вредителей и многим другим вопросам. Гости фестиваля смогут узнать о возможностях беспилотных летательных аппаратов, о продуктах лизинговых компаний, которые готовы помочь с приобретением оборудования и техники.

Ну и конечно – атмосфера праздника! Её постараются создать творческие коллективы из разных районов, программа насыщенная: танцевальные номера, красочные костюмы, задорный вокал. Запланированы мастер-классы для взрослых и детей. Фотозоны дадут возможность запечатлеть самые красочные моменты фестиваля. Кроме того, в программе агрофестиваля запланированы конкурсы, жюри оценит участников фестиваля по 8 уникальным номинациям. Победителей ждут ценные призы.

Генеральный партнёр мероприятия Россельхозбанк приготовил для гостей интересный интерактив: оказание консультаций по банковским продуктам с кофе, чаем и плюшками, подарки, масштабная раскраска и воздушные шары для деток.

Для выстраивания доступной логистики гостей фестиваля будут доставлять шаттлы: автобусы будут забирать пассажиров с площади Победы (рядом с парковкой) и бесплатно доставлять к фестивальной площадке, а затем возвращать на исходные позиции, сообщает пресс-служба минсельхоза области.

Также будет организовано одностороннее движение (с севера на юг) автотранспорта по улице Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого.