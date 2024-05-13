Праздник вечной памяти. Автопробег, фронтовая агитбригада и солдатская каша – так прошёл День Победы в селе Восток Поронайского района

Начался день с дружной поездки в Леонидово. Здесь на самом крупном в островном регионе воинском захоронении покоятся свыше 300 солдат, сражавшихся за освобождение Сахалина.

В 9.30 сбор нескольких десятков машин. На каждом авто флаги и фотографии фронтовиков. В пробеге участвуют родственники погибших в Великой Отечественной войне героев. Некоторые из них теперь и сами принимают участие в специальной военной операции.

Полчаса на подготовку и в путь. Колонна автомобилей ровным строем двинулась до Леонидова. По пути сигналили встречные машины, поддерживая и поздравляя с праздником. А жители Поронайска останавливались, фотографировали, мальчишки отдавали честь. В районном центре к колонне присоединились учебные автомобили ДОСААФ.

На подъезде к мемориалу публика всё так же шумно встречала колонну автомобилей, аплодисментами приветствуя каждого участника автопробега. В Леонидово собрались жители всего района.

С великим праздником Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров.

– Вот уже 79 раз мы с вами отмечаем самый светлый праздник великой победы советского народа над фашизмом. Пройдут годы, сменятся поколения, но этот день останется навечно в сердцах и душах тех, кто не только сражался и ковал победу в тылу, но и у их потомков. Осталось самое сложное и важное – доказать, что мы помним и гордимся подвигом советского народа, – отметил Алексей Васильевич.

Возложение цветов прошло и в селе Восток к памятнику участников войны. На плитах написаны имена 152 солдат. Их дети и внуки и по сей день живут в селе и продолжают его развивать.

Посмотреть фотографии ветеранов войны можно было в местной библиотеке. Её сотрудники подготовили доску памяти.

На ней портреты Аполлона Васильевича Семченко, Василия Фёдоровича Лучкова, Веры Никифоровны Кудриной и многих других ветеранов.

На площади у дома культуры «Энергетик» местные ребятишки развлекались, преодолевая полосу препятствий, учились оказывать первую помощь и примеряли военную форму.

Какой же праздник без песен и плясок? Но вместо традиционного концерта по Востоку проехалась фронтовая агитбригада. Украшенная бортовая машина ЗИЛ-131 ездила по селу. С импровизированной сцены звучали любимые песни «Смуглянка», «Гляжу в озёра синие», «А зори здесь тихие». Исполняли их участники клубных объединений ДК «Энергетик» и преподаватели детской школы искусств.

Жители села собирались на площадках и подпевали знакомые всем мелодии. Бабушки отрывались на полную – танцевали, искренне радуясь празднику. А те, кто устал от дневной программы, смотрел выступления с балкона. Каждая песня вызывала бурные аплодисменты.

По традиции сельчан угощали солдатской кашей и горячим чаем, что точно согрело замёрзшую за день публику. А после всех пригласили в местный ДК на просмотр военной драмы Алексея Германа «Воздух».

Анастасия КАРАМУШКИНА, наш специальный корреспондент.