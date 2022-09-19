Праздник вкуса. 35 кг икры и две тысячи порций ухи приготовили на фестивале «Остров рыба»

Фестиваль «Остров рыба» впервые появился в Южно-Сахалинске семь лет назад и длился всего день. Сейчас он идет месяц и начался с гастромарафона «Дары морей».

Открыла церемонию VIII фестиваля «Остров рыба» сценка по сюжету мифа о Сахалине, Куриле и их дочери Кеты. В это время горожане уже ходили по территории ярмарки и выбирали продукты местных производителей. А ассортимент их был настолько широк, что только для рыбы и морепродуктов были выделены десять шатров.

До начала работы ярмарки желающие могли поехать на экскурсии на предприятия общественного питания и производства рыбной продукции: кафе «Азия Mix», ООО «Янтарное», ООО «Ликнар», Корейский культурный центр.

— Фестиваль «Остров-рыба» не только добрая традиция, но и визитная карточка областного центра, — рассказывает вице-мэр Виталий Данилов. — Южно-Сахалинск — красивый, гостеприимный город – должен и может удивлять жителей и туристов. В этом году в гастромарофоне «Дары морей» рекордное количество продаж — около четырех тысяч. Это свидетельство высокого уровня нащих предприятий.

Традиционным угощением на ярмарке стал бутерброд с икрой в форме главного символа фестиваля — рыбы. На его создание ушло 35 кг продукции ООО «Янтарное», и сахалинского деликатеса хватило на всех.

После этого было несколько конкурсов: на скоростные чистку овощей и поедание икры. С набором для ухи быстрее всего справилась Елена Олейникова. Она почистила морковь, картофель и лук овощечисткой за 55 секунд!

Горожане попробовали приготовленные на фестивале сахалинский суп и томленный на огне палтус. Также всех желающих угощали витаминными коктейлями с фруктами. Шеф-повар Сергей Лигай сделал для гостей мероприятия особое блюдо — ризотто с морепродуктами. Всего было две тысячи порций палтуса, ухи, ризотто и коктейлей.

Во время праздничной программы объявили победителя гастромарафона «Дары морей». Награду от сообщества шеф-поваров России Chefs Team Russia за самую оригинальную подачу блюд присудили суши-бару «Хоккайдо». В конкурсе на самую вкусную соломку из лосося фаворитом стало ООО «Янтарное».

Кроме того, на мероприятии подвели итоги конкурса «Семейная кухня». Лучший рецепт этого года представила команда «Дольки» (Ирина Павлова, София и Ирина Долинские).

— Фестиваль заслуженно получил высшую оценку на Всероссийском конкурсе «Торговля России»! — рассказала министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. — Поздравляю всех коллег, участников и гостей. «Остров рыба» стал настоящим праздником вкуса.

«Остров-рыба» второй год одерживает победу во Всероссийском конкурсе «Торговля России», который проводит Министерство промышленности и торговли РФ. В прошлом году — в номинации «Лучший торговый фестиваль», а в 2020 — сразу в двух: «Лучший торговый фестиваль» и «Лучшая ярмарка».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.