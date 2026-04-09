Празднование выпускных вечеров в Южно-Сахалинске поднялось в цене до 100 тысяч рублей на школьника

Так и хочется процитировать шекспировского Гамлета: «Что-то неладное творится в нашем королевстве»… с подготовкой к выпускным. Инициативное родительское сообщество уже не первый месяц обсуждает, где и как проводить их нынешним летом. В каких ресторанах (городских или загородных) отмечать с детьми получение аттестата о полном среднем образовании.

Уж очень хочется (особенно состоятельным взрослым), чтобы праздник был, что называется, по полной программе – с фотосессией и фотозонами, конкурсами и выступлениями артистов, застольем, подарками, автобусной доставкой к месту, где выпускникам предстоит встречать рассвет…

Всё это, конечно, очень дорогое удовольствие, не всем семьям по карману. Но на какие только расходы не идут папы и мамы ради любимого дитя? Жалуются, ворчат, но и кредиты берут, и в долги влезают…

Сборы денег в некоторых образовательных организациях приближаются к умопомрачительной цифре – сотне тысяч рублей на виновника торжества. К празднично-банкетным расходам плюсуются семейные затраты на обновы. Ведь и детям, и родителям надо явиться на торжество красивыми и нарядными, с причёсками и маникюром. Параллельно идёт сбор денег на шары, сувениры, цветы и подарки учителям, первоклассникам…

Словом, хлопот так много, что в последнее время инициативные родители предпочитают суете личный комфорт, выбирая услуги компаний и агентств, профессионально проводящих подобные праздники. Разумеется, это стоит немалых денег.

В качестве примера приведём прошлогоднее объявление родительского комитета одного из лицеев областного центра. Текст сохранила и передала редакции мама одной из нынешних студенток.

«Выпускной вечер пройдёт в конференц-зале «Столица». Он состоит из двух частей: с 18.00 до 24.00 банкетно-торжественно-праздничная часть, далее встреча рассвета в загородном комплексе «Паллада» до 6 утра.

Стоимость организации и проведения праздничного мероприятия 55 тыс. руб. на ребёнка. Отдельно оплачиваются гости: 1 взрослый – 8,5 тыс.; ребёнок до 12 лет – 5,5 тыс.; половинка выпускника (если имеется) – 10,5 тыс. рублей. (Мы даже не сразу поняли, о какой половинке речь. Оказывается, о возлюблённом или возлюблённой. – Прим. ред.).

В 55 тыс. входит организация и проведение мероприятия, украшение зала, фотозоны, артисты, конкурсы и т. д. и встреча рассвета (аренда, доставка детей, организация питания, развлекательная программа для них). Если вносится сумма 55 тыс. руб. за ребёнка, значит, он едет на встречу рассвета. Если же по каким-то причинам не едет, никакая сумма от 55 тыс. НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

Родители могут поехать на встречу рассвета с детьми, за это вносится дополнительная плата в размере 2000 руб. за человека (для организации банкетного стола, отдельного от детей)».

А от преподавателей лицея по внеклассной деятельности родителям поступило предложение снять видеоролик за 60 тыс. и приобрести по выбору фотоальбом с одной фотосессией за 6 – 8 тысяч рублей.

В этом году стоимость услуг возросла: на банкет в торгово-деловом центре «Столица», к примеру, собирают по 85 тыс. руб. с выпускника, на вечер в загородном ресторане «Паллада» – по 56 тыс. Некоторые дети (правда, таких единицы) отказались от «пафосного» ресторанного праздника, посчитав, что родительские деньги можно потратить с большей пользой для предстоящей учёбы.

А ещё классы собирают средства не только на цветы и ленты выпускников за 850 руб., но и на подарки учителям в виде сертификатов, по которым можно приобрести понравившуюся вещь. В одной из городских школ родители 30 выпускников решили на подарок классному руководителю в складчину сброситься по 2 тыс. рублей. Возможно, им невдомёк, что по действующему законодательству педагоги и другие работники общеобразовательных учреждений могут принимать только недорогие подарки, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей (ст. 575 Гражданского кодекса). Если учителю вручили подарок стоимостью свыше 3 тыс. рублей, он обязан сообщить об этом руководству и передать подарок общеобразовательному учреждению. При этом у сотрудника есть право выкупить подарок самому.

«Что-то неладное творится в нашем королевстве» с выпускными… Если позволительно детям, которые в своей жизни не заработали ещё и рубля, за один день истратить месячный, а то и двухмесячный бюджет семьи. Если по затратам прощание со школой приближается к скромным свадебным торжествам.

Кстати, в Южно-Саха­линске не первый год в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина проводится общегородской выпускной вечер. Масштабное праздничное мероприятие объединяет всех выпускников областного центра. Можно было бы этим и ограничиться, но инициативные родители требуют «продолжения банкета». И никто им этого не запретит. Хотя, если честно, хочется, чтобы какие-то если не запреты, то ограничения со стороны регионального министерства образования на этот счёт были. Ведь во взрослую жизнь выходят дети из разных социальных групп. И надо быть скромнее в желаниях – в их же интересах.

А по большому счёту пора культивировать иные традиции проведения школьных выпускных вечеров, где бы сами подростки были творцами своего незабываемого праздника, а не просто потребителями очень дорогих, хотя и качественных услуг местных предпринимателей.

Людмила НИКОЛАЕВА.