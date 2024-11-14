Празднуем День рождения Деда мороза

Знаете ли вы, что Дед Мороз 18 ноября будет праздновать свой день рождения?

А вот школьники из Рейдово Курильского городского округа не забыли об этой дате и отправили в Великий Устюг поздравительные письма главному волшебнику страны, исполняющему новогодние желания детворы. Они знают, что с 18 ноября на родине Деда Мороза начинаются гулянья, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. А ещё в гости к виновнику торжества приезжают с поздравлениями Санта-Клаус из Европы, Чысхаан из Якутии, Микулаш из Чехии, Паккайне из Карелии, Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш Бабай из Татарстана. Будет кому хоровод водить!