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Празднуем День рождения Деда мороза

Фото с ВК МБОУ СОШ с. Рейдово им. Ильичёва П. И.

Знаете ли вы, что Дед Мороз 18 ноября будет праздновать свой день рождения?

А вот школьники из Рейдово Курильского городского округа не забыли об этой дате и отправили в Великий Устюг поздравительные письма главному волшебнику страны, исполняющему новогодние желания детворы. Они знают, что с 18 ноября на родине Деда Мороза начинаются гулянья, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. А ещё в гости к виновнику торжества приезжают с поздравлениями Санта-Клаус из Европы, Чысхаан из Якутии, Микулаш из Чехии, Паккайне из Карелии, Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш Бабай из Татарстана. Будет кому хоровод водить!

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