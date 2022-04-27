Празднуем!

С 12.00 жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на праздничный концерт, который состоится в районе площади Ленина.

Для маленьких горожан будут работать детские аттракционы. В торговых рядах можно будет приобрести сувениры, выпечку, прохладительные напитки.

Праздничные мероприятия также пройдут в городском парке им. Ю. Гагарина. С 14.00 до 16.00 на площадке картодрома гостей ждет праздничная программа «Звени, играй, веселый Первомай».

А в сквере возле ГДК «Родина» в 14.00 начнется концерт «Звонкий Май!».

День весны и труда отметят практически во всех селах и планировочных районах городского округа.