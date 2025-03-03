Вторник, 4 марта, 2025
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Из почты "Совсаха"

Предложение именинникам

Недавно я принимал поздравления по поводу дня рождения. Слава богу, дожил до очередного праздника. Низкий поклон и искренние слова благодарности за то, что живой, и российским бойцам, сражающимся насмерть в Европе против врагов нашего Отечества.

Я решил материализовать свою признательность. Зашёл в смартфоне в личный кабинет Сбербанка. В разделе «Платежи» написал «Благотворительность». В разделе «Народный фронт. Всё для Победы!» набрал сумму перевода, указав: «Помощь фронту», и оплатил. Чек переслал на свою страницу в WatsApp.

Этот подарок героям радует меня, так как чувствую свою причастность к Победе. На пожертвования от меня и других именинников для бойцов будут дополнительно куплены дроны, бронежилеты, маскировочные сети, тёплые вещи, питание.

Именинники, жертвуйте фронту! Приближайте Победу! Когда мы вместе, мы – сила!

С нами Бог!

Геннадий Сурнинов, г. Южно-Сахалинск.

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