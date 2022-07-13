Предмет обожания японских гурманов – акулу поймали углегорские рыбаки

В Углегорском районе, возле села Орлово рыбаки поймали зубастую хищницу с белым брюхом – акулу.

Не очень большую, длина ее тела примерно полтора метра. Что это за «зверь»?

Наш постоянный консультант по ихтиологическим вопросам Виталий Никитин по фотографии определил ее вид.

Судя по размерам, окраске и толщине тела, а также по форме рта, рыбакам попалась тихоокеанская сельдевая акула.

Причем не самый крупный экземпляр. Прежде в Анивском заливе в ставные невода в июле попадались особи до трех метров длиной и весом 300-400 килограммов.

В ареал обитания этой хищницы входят восточная и западная части Тихого океана. Рацион питания широкий: акула не прочь полакомиться и лососевыми, и другими видами рыб, а также кальмарами.

Подобно прочим представителям сельдевых акул обладает способностью поддерживать повышенную по отношению к окружающей среде температуру тела, причем у сельдевой акулы эта способность наиболее развита.

Между прочим, в некоторых странах эту хищную рыбину добывают из спортивного интереса и для дальнейшей переработки. В Японии гурманы сходят с ума от сашими из акульего сердца и от супа из плавников. Кожу выделывают, а из печени вырабатывают большое количество, до 40 литров ценного жира, насыщенного витаминами A и D.

В наших краях тихоокеанская сельдевая акула частая гостья, обычно она следует за стадами лососевых. Прохладная вода для этой хищницы не большая беда, потому что за миллионы лет эволюции у нее выработалась способность поддерживать температуру тела выше, чем температура окружающей среды.

Семен РЕЧКИН.