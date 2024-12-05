Четверг, 5 декабря, 2024
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Предновогодние ярмарки приглашают покупателей

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В Южно-Сахалинске, сёлах и планировочных районах областного центра раз­вернётся предпраздничная торговля:

  • 7 декабря с 11.00 до 15.00 в селе Березняки, ул. Крайняя, 8а (возле ДК «Родник»);
  • 12 декабря с 13.00 до 15.00 в селе Санаторное (возле магазина «Продукты»);
  • 17 декабря с 12.00 до 15.00 в Новоалександровске,  ул. 2-я Красносельская, 14  (рядом с ДК «Радуга»);
  • 19 декабря с 11.00 до 15.00 в селе Синегорск, ул. Коммунистическая, 42.
  • Финальная предновогодняя ярмарка состоится в областном центре 21 декабря с 11.00 до 15.00 на улице Вокзальной, 71.
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