Предновогодние ярмарки приглашают покупателей

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В Южно-Сахалинске, сёлах и планировочных районах областного центра развернётся предпраздничная торговля:
- 7 декабря с 11.00 до 15.00 в селе Березняки, ул. Крайняя, 8а (возле ДК «Родник»);
- 12 декабря с 13.00 до 15.00 в селе Санаторное (возле магазина «Продукты»);
- 17 декабря с 12.00 до 15.00 в Новоалександровске, ул. 2-я Красносельская, 14 (рядом с ДК «Радуга»);
- 19 декабря с 11.00 до 15.00 в селе Синегорск, ул. Коммунистическая, 42.
- Финальная предновогодняя ярмарка состоится в областном центре 21 декабря с 11.00 до 15.00 на улице Вокзальной, 71.