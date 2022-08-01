Предпочтительная еда или грушевый бутон?! Откуда есть пошло слово «пянсе»?

Слово «пянсе» понятно всем на Сахалине и многим на Дальнем Востоке. Тем не менее, паровые корейские пирожки в Москве, Санкт-Петербурге называют «пигоди». А в Южной Корее и вовсе «ванманду». Давайте разберемся, какое название правильное.

Как едят пянсе в Ростове

Самый странный паровой пирожок из корейской кухни я пробовал на центральном рынке Ростова-на-Дону в 2018 году. Встретил корейскую забегаловку и решил подкрепиться после прогулки по новой столице Тихого Дона. В меню нашлась фотография продолговатого пянсе. Но подпись удивила — «пигоди», с ударением на «о».

Когда хозяин заведения узнал, что я сахалинец, попросил повара добавить что-то в пирог (по-моему, соевый соус и черный перец). И только потом отправить конструкцию из теста и фарша в пароварку.

Через десять минут мне пришлось одолеть подобие огромного пянсе, в котором была еще и морковь по-корейски. Но оранжевый компонент пирожка оказался совсем не острым — как привыкли готовить морковку материковые корейцы.

Пирожки шагают по России

В то же время стойки с корейскими пирожками ворвались в магазины некоторых окраин Санкт-Петербурга. Корейцы города трех революций тоже зовут их «пигоди». Но до ростовских размеров невские пирожки не дотягивают. И в подметки не годятся сахалинским — суховаты. Кстати, в качестве начинки корейцы культурной столицы используют в том числе курицу и рыбу…

Настоящие пянсе встречаются в Новосибирске и Москве. Сибирские пянсе по вкусу и консистенции не отличить от сахалинских. Столичные пирожки обойдутся покупателю в разы дороже, зато ради москвичей повара расширили ассортимент начинок. Кроме весьма приличных пирожков, московский производитель предлагает купить у него франшизу и открыть собственное производство.

После дегустации и разговора с продавцом я убеждался: за каждым вкусным пянсе стоит сахалинский кореец.

Попало в википедию!

Интернет-поиск источников привел в интернет-справочник — википедию. Статья о пянсе в ней есть, даны иероглифические написания слова и варианты произношения — пхёнсу, пенсе, бенсе.

Авторы статьи утверждают: название заимствовано из сахалинского диалекта корейского языка, в основе которого лежит диалект южнокорейской провинции Кёнсандо.

Современный южнокорейский вариант языка паровой пирожок называет «ванманду» — «королевская клецка» или «королевский пельмень». Но в России больше распространен северный диалект, где блюдо записано как пигодя. Форма «пигоди» возникла из адаптации слова ко множественному числу средствами русского языка.

Впрочем, по утверждению некоторых (часто анонимных) интернет-лингвистов, слово «пигоди» — результат произношения корейцами русского слова «пироги».

Смущает хангыль? Ищите ханча!

Петербургский литературовед, кореевед, переводчик Тарас Витковский по просьбе «Советского Сахалина» провел расследование.

— Корейская филология — детектив, в котором все запутано. Но есть золотое правило: если слово на хангыле (буквенное корейское письмо. – Прим. ред.) вызывает вопросы, а его первоначальное значение туманно — ищите ханча, где слова обозначаются иероглифами. В википедии ляпнули подходящие по созвучию иероглифы, но в исторических документах это слово записывается другими знаками и читается как «пх¸нсик». Эти иероглифы следует перевести как «любимая еда, предпочтительная еда». В современном китайском это словосочетание означает «однобокий, однообразный вкус».

Витковский объяснил, что жители Южной Кореи уже и не помнят это слово. Его исчезновение объясняется развитием языка. По словам переводчика, диалекты, в которых слово хранилось, растворяются в современной речи быстрее, чем при японской оккупации.

Версию Витковского в части пянсе подтверждает статья дальневосточного корееведа Марии Осетровой, сотрудника Центра корейских исследования Российской академии наук.

Висит груша — можно кушать!

Кроме пянсе, Тарас Витковский объяснил происхождение слова «пигодя».

— Пигодя изначально был паровым пельменем. Назвали так его из-за формы, напоминающей бутон грушевого дерева. На юге и это слово исчезло, потому что последние семьдесят лет там идет упрощение, унификация языка.

Из пельменей в паровые пирожки пигодя и пянсе переквалифицировались не так давно. Литературовед уверен, что различия в начинках обоих типов непринципиальны: и то и другое блюдо готовили кто во что горазд, с учетом региональных особенностей, сословных требований и доходов.

Так что, как вы ни назовете корейский паровой пирожок — не ошибетесь. Но сахалинцам все же привычнее пянсе с начинкой из свинины и капусты, сдобренной луком.

Николай Шелепов.

По теме:

28 июля 2022 – Триста пянсе съели гости фестиваля «В семье единой»