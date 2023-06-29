Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла. «Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло — фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — отметил спикер Госдумы.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретились с работниками минвостокразвития России и КРДВ, принявшими...