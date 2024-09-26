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Председатель открыл почту во Взморье

Ещё недавно глава областного правительства Алексей Белик запускал беспилотник, чтобы доставить биологические образцы в районную больницу в Долинске, а 25 сентября он с главой района открыл во Взморье почтовое отделение.

Отделение, построенное из быстровозводимых конструкций, имеет площадь в 25 квадратных метров. На этих квадратах строители разместили кабинеты, бытовые и служебные помещения, зал со стойкой и стеллажами для печатных изданий и товаров первой необходимости. В ближайшее время в отделении поставят компьютер с доступом к «Госуслугам».

Редакция уверена, что газета островной области «Советский Сахалин» займёт на почтовых прилавках во Взморье одно из самых видных мест.

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