Председатель правительства области Алексей Белик отправляется в рабочую поездку в Южно-Курильский район

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на 9 октября запланирована встреча председателя правительства с жителями района. Она состоится в 16 часов в районном доме культуры по улице Ильичева, 4.

Перед этим мероприятием, с 15 до 16 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Алексея Белика в Южно-Курильский район — посещение медицинских и образовательных учреждений, предприятий, объектов ЖКХ и транспорта, строительных площадок, где возводится жилье.