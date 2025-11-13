Председатель правительства области Алексей Белик поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

Торжественная церемония состоялась в Южно-Сахалинске.

– За последние годы реализованы важные проекты: запущены линии по переработке мяса, налажен выпуск сырокопчёных и сыровяленых колбас, – обратился он к участникам торжества. – Наш регион – единственный на Дальнем Востоке, где в промышленных масштабах производятся твёрдые и полутвёрдые сыры. Мы по праву гордимся достижениями островного агропромышленного комплекса.

По показателю самообеспеченности овощами открытого грунта наша область лидирует (66%) на Дальнем Востоке. Регион почти полностью покрывает потребность в картофеле за счёт собственного производства. Показатель самообеспеченности молоком вырос в 2,5 раза, мы в тройке лидеров по ДФО.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Инна Павленко выразила уверенность, что отрасль будет прирастать новыми предприятиями, урожаями и победами.