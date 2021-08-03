Председатель следственного комитета РФ обратил внимание на экологическое ЧП на Солнцевском угольном разрезе

Александр Бастрыкин потребовал от руководства сахалинского следственного управления подробный доклад о ходе расследования техногенной аварии в Углегорском районе в первой декаде июля.

В следственном управлении по Сахалинской области сообщили, что руководство работает над составлением детального доклада. Расследование ранее возбужденного уголовного дела идет полным ходом, назначен ряд экспертиз, изучается документация, проводятся другие следственные действия.

«Советский Сахалин» в номере от 26 июля опубликовал статью «Техногенный удар» с подробностями происшедшего. В ночь на 10 июля русло реки Желтой в Углегорском районе перекрыл селевый поток искусственного происхождения. В реку сошли горные породы со склада хранения отвала Солнцевского угольного разреза.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей среды в ходе эксплуатации промышленного объекта. Техногенная авария создала тревожную ситуацию на карте Сахалинской области – в частности, возникла реальная угроза загрязнения питьевой воды.

Восточная горнорудная компания, ведущая разработку угольного разреза, оперативно приступила к ликвидации последствий, 26 июля доложила, что водоотводный канал для реки Желтой построен.

Мэрия Углегорского района поспешила заверить, что мониторинг состояния питьевой воды проводится постоянно, ситуация под контролем.

Губернатор Валерий Лимаренко, побывавший на месте ЧП, распорядился создать на портале «Сахалин.онлайн» раздел о загрязнениях водных объектов. Сахалинцы и курильчане с его помощью могут сообщать напрямую региональным властям о выявленных ими экологических нарушениях на водных объектах и приложить к сообщениям фотосвидетельства с мест действия.

Впрочем, готовят доклады и руководители следственных управлений в нескольких других регионах России. Например, в Республике Татарстан и Ленинградской области — дела о должностных преступлениях в ходе реализации программы расселения людей из аварийного жилфонда. В Липецкой области – дело о противоправных действиях матери в отношении малолетнего ребенка с оценкой действий должностных лиц. В Нижегородской области – дело о нарушении прав детей-сирот, получивших некачественное жилье… Эти и другие громкие уголовные дела получили широкий резонанс в обществе.

Владимир СЕРГЕЕВ.