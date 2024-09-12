Председателем правительства Сахалинской области избран Алексей Белик

Его кандидатуру в парламент региона внёс губернатор, избранный в минувшие выходные.

– На пост председателя правительства хочу предложить кандидатуру Алексея Белика, потому что предыдущую пятилетку отрабатывала ваша команда. Она и получила отметку «отлично» от избирателей, – обратился к депутатам губернатор. – Алексея Васильевича могу назвать своей правой рукой. Он всегда глубоко вникает во все нюансы, самостоятельно работает с бюджетом, разбирается в каждой цифре и всегда находит компромиссные решения.

В ответном обращении к депутатам облдумы Алексей Белик обещал продолжать стратегию развития Сахалинской области. Рабочими приоритетами правительства его председатель назвал переселение граждан из ветхого жилья, ограничение роста тарифов ЖКХ, благоустройство городов и сёл Сахалина и Курил, повышение благосостояния островитян.

Сергей МАКАРОВ.